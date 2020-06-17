Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingonun dansı böyle görüntülendi
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Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingonun dansı böyle görüntülendi

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingonun dansı böyle görüntülendi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında kalan Acıgöl üzerinde drone kamera ile görüntülenen flamingolar görenleri büyüledi.

17.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:35

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingonun dansı böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında kalan Acıgöl üzerinde drone kamera ile görüntülenen flamingolar görenleri büyüledi.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu şehrin hafızasını oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında yer alan Acıgöl'de fotoğraf ve video arşiv çalışması yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde elde edilen fotoğraf ve görseller Tanıtım Bürosu'nun yönettiği "Visit Afyon" sosyal medya hesaplarında paylaşılarak şehrin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Çalışmalar esnasında Tanıtım Bürosu adına gölü görüntüleyen Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek'in drone kamerası gölde yaşayan binlerce flamingoya rastladı. Drone kamerayı fark eden flamingolar benzersiz görüntüler oluşturdu. Flamingoların havadaki dansı görenleri adeta büyüledi.

İlk kez gölü böyle görüyorum

Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek, konuyla ilgili konuşarak, her yıl göle geldiğini ancak ilk kez bu kadar kalabalık bir flamingo sürüsüyle karşılaştığını ifade etti. Selek, "Acıgöl bilindiği üzere göçmen kuşların konaklama alanlarından bir tanesi. Tele makinamızla görüntülemek istedik. Kuşların çok uzakta olduğunu fark ederek drone kameramızla onları görüntülemeye çalıştık. Flamingolar drone kamerayı görünce kaos oluşturdu. Biz izlerken çok hoşumuza gitti. Şu anda gölde binlerce kuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kalabalıktı. Geçen senede geldim ancak bu kadar kalabalık görmemiştim. Yamaçlara çıkıldığında, tele objektifle görüntülendiği zaman göl manzarasını ortaya koyuyor" diye konuştu.

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingonun dansı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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