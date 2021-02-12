Açığa satış nedir, ne demek? Borsada açığa satış ne anlama geliyor?

ACIĞA SATIŞ NEDİR, NE DEMEK?

Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir.

Amaç, hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp, daha sonra düşük fiyattan alınarak alıcıya teslim edilmesi ve arada gerçekleşen fiyat farkının da kâr olarak yansımasıdır. Alış-satış işleminin tam tersidir. Hisseler önce satılmakta, daha sonra alınarak geri konulmaktadır.

Örnek

Hisse fiyatlarında düşüş olacağını düşünen alıcının x hisselerini işlem fiyatından vadeli alıp, vadesinden önce düşen hisseden aynı birimde toplayarak satıcıya teslim etmesi olarak örneklenebilir.

Dezavantajları

Açığa Satış işleminin çalışma mantığı hisselerin düşeceğini öngörmek üzerine kuruludur. Eğer hisse fiyatları yükselirse, bu sefer tam tersine zarar edilebilir.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİYLE NASIL KAR ELDE EDİLİR?

Burada akla şu soru gelebilir bu kadar riskli olan bir şey neden bu şekilde ilgi görmekte ve oldukça çok yapılmaktadır? Başlangıçta oldukça yüksek fiyatla açığa satılan hisse senetleri, aradan belirli bir süre geçince düşmektedir. Bu düşüşün ardından da daha ucuz rakamlara satın alınabilmektedir. Arada oluşan bu fark elde edilen net karı ifade eder ve bu fark ciddi rakamlar olabilmektedir. İşte açığa satış işlemindeki riskin yüksek olması elde edilebilecek karın da yüksek olmasını sağlamakta ve bundan ötürü de tercih edilmektedir. Almış olduğunuz hissenin borsada değeri artığında sizinde paranızın miktarına göre karınız artacaktır.