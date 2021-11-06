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Acı tesadüf: Oğlunun düğün günü kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Acı tesadüf: Oğlunun düğün günü kazada hayatını kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi, oğlunun düğün günü hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi, oğlunun düğün günü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda 03.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün yapılacak olan oğlunun düğün davetiyelerini dağıtmadan dönen Bafra Gökçekent eski muhtarı Murat Özyürek (53), 55 JS 464 plakalı otomobili ile 19 Mayıs istikametine seyir halinde iken Sarıgazel mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanarak takla attı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Acı tesadüf: Oğlunun düğün günü kazada hayatını kaybetti

Acı tesadüf: Oğlunun düğün günü kazada hayatını kaybetti

Acı tesadüf: Oğlunun düğün günü kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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