Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı hayatını kaybetti
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Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | 3. Sayfa

Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı hayatını kaybetti Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin gülen yüzü, festival kapsamında düzenlenen acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı Pala lakaplı Cemal Aydoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı hayatını kaybetti

ANTALYA - Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin gülen yüzü, festival kapsamında düzenlenen acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı Pala lakaplı Cemal Aydoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde seracılık ile geçimini sağlayan ve yaklaşık 10 yıldan beri Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışmasının en renkli siması olan Cemal Aydoğanyaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Cemal Aydoğan, ürettiği sebzeleri Kumluca Toptancı Hali'ne götürürken kalp krizi geçirdi. Ambulans ile özel hastaneye kaldırılan Aydoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cemal Aydoğan, ilçede esnaflık yapan Hüseyin Özdilekile birlikte yaklaşık 10 yıldan beri Tarım ve Seracılık Festivali'nde düzenlenen acı biber yarışmasında yaptıkları şovlarla akıllarda yer edinmişti. Pala lakaplı Cemal Aydoğan'ın yarışmalara birlikte katıldığı arkadaşı Hüseyin Özdilek, çok üzgün olduğunu, bir gün önce akşam birlikte sohbet edip çay içtiklerini söyledi. Cemal Aydoğan'ın ölüm haberi ilçe halkı tarafından üzüntüyle karşılandı.

Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı hayatını kaybetti
Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı hayatını kaybetti
Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı hayatını kaybetti
Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

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