Acer Ürünlerine Tasarım Ödülleri Verildi Acer ürünleri, çeşitli kategorilerde tasarımlarıyla ödüllere layık görüldü. 11 Acer ürünü, estetik ve yenilikçi ürün tasarımıyla toplamda 12 adet 2020 Red Dot tasarım ödülünün sahibi oldu.

Acer ürünleri, çeşitli kategorilerde tasarımlarıyla ödüllere layık görüldü. 11 Acer ürünü, estetik ve yenilikçi ürün tasarımıyla toplamda 12 adet 2020 Red Dot tasarım ödülünün sahibi oldu.

Acer Ürünlerine Ödüller Verildi

En çok ödül alan seri Predator serisi, dizüstü bilgisayarları, koltuk ve monitörleri oldu. Ayrıca Predator Thronos Air oyuncu koltuğu, sektörde yeni standartlar belirleyen ve temel değişimler başlatan ürünlere verilen Red Dot Yenilikçi Ürün ödülüne de layık görüldü.

ConceptD masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar üç adet ödül alorken kalan ödüller ise Acer'ın ince-hafif dizüstü bilgisayarları ile bir projektör modeli arasında dağıldı. Farklı alanlardaki tasarım uzmanlarının oluşturduğu uluslararası jüri her adayı ayrı ayrı değerlendirmekte.

Ödül alan ürünler arasından en dikkat çekenler şu şekilde:

Predator Thronos Air en büyük oyun tutkunları için tasarlanan etkileyici bir komuta merkezi. Oyuncuyu saran çelik yapı, tamamen oyun atmosferine girmeyi sağlıyor.

Oyuncu bilgisayarı olan Predator Helios 700, performans sınırlarını zorlayarak dizüstü bilgisayar tasarımında ezberleri bozuyor.

TravelMate P6, seyahat ederken çalışanlar için tasarlanan ince ve dayanıklı bir dizüstü bilgisayar. Ultra taşınabilir Acer Swift 5 modern tasarım anlayışının vücut bulmuş hali. Swift 5 sade renkleri ve yüksek ekran gövde oranıyla öne çıkıyor.

Acer Spin 5, üretkenlikte zirveyi arayanlar için özel olarak tasarlandı. Dış kısmı tamamen metal olan bu dizüstü bilgisayarda Acer'ın 360 derecelik çift menteşesi yer alıyor.

ConceptD 700 iş istasyonları beyaz renkli ve üst kısmı ahşap görünümlü kule tipi kasalarıyla dikkat çekiyor.

ConceptD 9 serisi dizüstü bilgisayarlar sahip oldukları kusursuz renk doğruluğu ve kapsamlı kişiselleştirme özellikleriyle tasarımcıların hayallerini süslüyor.