Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu
Denizli Devlet Hastanesi önünde bekleyen ambulanslar Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi DENİZLİ - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 103 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.
11.08.2019 14:32
Denizli Devlet Hastanesi önünde bekleyen ambulanslar
Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi
DENİZLİ - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 103 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.
Kaynak: AA