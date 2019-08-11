Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Denizli Devlet Hastanesi önünde bekleyen ambulanslar Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi DENİZLİ - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 103 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.

11.08.2019 14:32
Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Denizli Devlet Hastanesi önünde bekleyen ambulanslar
Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi
DENİZLİ - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 103 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.

Kaynak: AA
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