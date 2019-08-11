Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu

11.08.2019 14:32

Denizli Devlet Hastanesi önünde bekleyen ambulanslar

Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi

DENİZLİ - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 103 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.

Kaynak: AA