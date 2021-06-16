Acemi Anneler neden bitti? Acemi Anneler son bölüm izle!

TRT ekranlarında yayınlanan, yeni adıyla Anneler dizisi bugün 165. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Acemi Anneler final mi olacak? Acemi Anneler bitiyor mu? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden yok? a

TRT ekranlarında yayınlanan, yeni adıyla Anneler dizisi bugün 165. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Acemi Anneler final mi olacak? Acemi Anneler bitiyor mu? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden yok?

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes Hayat ve Cenk'in düğününe hazırlanırken Beyza'nın hamile olduğu haberi ile evlerde çifte mutluluk yaşanır. Bir mutluluk da Nil ve Kemal cephesinde gerçekleşir. Ümit bebek sağlıkla doğmuştur. Melahat ve Rıza da mutluluğa Cenk sayesinde adım atacak olmanın heyecanı içindedirler. Fakat Murat ve Hanife bu evliliğe razı değildir. Duruma Orhan'ın el atması ile Hanife, Melahat ve Rıza'nın evlenmesine onay verir. Böylece Hanife ve İhsan'ın da evlenmesinin önü açılacaktır. Murat'ı ve diğer herkesi nikah masasında bir sürpriz beklemektedir. Diğer bir sürpriz ise Ceren cephesinden gelir. Nikahta Ceren'in de doğum sancıları tutar. Osman ve Sultan'ın da tekrar bir araya gelmesi ile herkesin yarım yanı tamamlanmıştır. Annelerin mutlu ailesi artık daha da büyüyecektir.

ACEMİ ANNELER NEDEN BİTTİ?

Hafta içi TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler, final kararı aldı. 165. bölümü ile ekrana gelen Acemi Anneler bugün yayınlanmayacak. Yayın hayatına Acemi Anneler adıyla başlayan daha sonra adı ''Anneler'' olarak değiştirilen dizi, son olarak 11 Haziran Cuma günü 165. final bölümü ile ekranlara geldi.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM İZLE