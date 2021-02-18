Acemi Anneler Gülbahar kim, gerçek adı ne? Rümeysa Ay kimdir, kaç yaşında? Acemi Anneler "Gülbahar" Rümeysa Ay instagram hesabı!
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Acemi Anneler Gülbahar kim, gerçek adı ne? Rümeysa Ay kimdir, kaç yaşında? Acemi Anneler "Gülbahar" Rümeysa Ay instagram hesabı!

18.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:42
Acemi Anneler Gülbahar kim, gerçek adı ne? Rümeysa Ay kimdir, kaç yaşında? Acemi Anneler

TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisi konusu itibariyle dikkat çektiği kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmektedir. Acemi Anneler Gülbahar kim, gerçek adı ne? ve Gülbahar karakterine hayat veren Rümeysa Ay kimdir, kaç yaşında? merak edilmektedir. İşte, Acemi Anneler "Gülbahar" Rümeysa Ay instagram hesabı!

TRT1 gündüz kuşağı dizisi"Acemi Anneler" hafta içi her gün saat 15.45'de ekranlara geliyor. Dört yakın arkadaşın annelik serüvenlerini ekranlara taşıyan Acemi Anneler dizisinde, Nil, Beyza, Ceren ve Sevda karakterlerinin yanı sıra Gülbahar karakteri de dikkat çekmektedir. Peki, Acemi Anneler Gülbahar kim, gerçek adı ne? Rümeysa Ay kimdir, kaç yaşında? Acemi Anneler "Gülbahar" Rümeysa Ay instagram hesabı! Acemi Anneler Gülbahar gerçekte de kapalı mı, tesettürlü mü?

ACEMİ ANNELER "GÜLBAHAR" KİM? RÜMEYSA AY KİMDİR?

TRT 1'de yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Gülbahar karakterini Rümeysa Ay canlandırmaktadır. Rümeysa Ay, Hayat koçu, ses sanatçısı ve oyuncudur. YouTube sayfasında müzik paylaşımları yapan Rümeysa Ay, Instagram'da "rumeysaay_" hesabından paylaşımlarını yapmaktadır. Rümeysa Ay, ayrıca bir özel okulda Okul Müdürüdür.

Herkesin merak ettiği Rümeysa Ay gerçekte kapalı mı? sorusunun cevabı ise hayır.

ACEMİ ANNELER OYUNCULARI

Acemi Anneler'in oyuncu kadrosunda; Merve Üçer, Begüm T. Turay, Melis Yıldıran, Yağmur Öztürk, Berk Bakioğlu, Cantuğ Tural, Tolga Akman, Önder Atakanlı, Cansın Yılmaz, Ege Semih Eken, İpek Çeken, Zeynep A.Metin, Nermin Uğur, Murat Volkan Benli, Deniz G.Koçman, Başak Vural, Tüğçe Özbey, Tamer Aykut, Aslı Bayyiğit, Rümeysa Ay, Ayça Dokumacı, Doğukan Demirci, Bade Çalışkan bulunuyor.

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