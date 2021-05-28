Acemi Anneler canlı yayın izle! Acemi Anneler 155. bölüm fragmanı izle!

TRT ekranlarının sevilen dizisi Acemi Anneler, isim değişikliği ile Anneler oldu. Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler 154. bölüm tek parça izle! TRT Acemi Anneler yeni bölüm izleme linki! Acemi Anneler canlı yayın izle! Acemi Anneler 155. bölüm fragmanı izle!

TRT ekranlarının sevilen dizisi Acemi Anneler, isim değişikliği ile Anneler oldu. Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler 154. bölüm tek parça izle! TRT Acemi Anneler yeni bölüm izleme linki! Acemi Anneler canlı yayın izle! Acemi Anneler 155. bölüm fragmanı izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Bilirkişi evdeyken Reyhan'ın kocası Demir'in Aysun'un kışkırtmasıyla gelip olay çıkartması işleri sarpa sardırır. Beyza ve Murat Ecrin'i kaybetmenin eşiğine geldiklerini düşünerek kahrolurlar. Fakat davayı açanın hayatlarının tam ortasına yerleşen Aysun olduğunu bilmemektedirler. Kemal, kendisinin kaza geçirdiğini duyduğu halde babasının hastaneye gelmemesine çok üzülmüştür. Osman ise bunun bir oyun olduğunu anladığı için hastaneden geri dönmüştür. Sultan'sa Kemal'in gerçekten kaza geçirdiği sanır. Hayat'ı istemeye geleceklerini öğrenen Cenk ise eski eve gelerek bu işe mani olunca Aliye Hayat'ı Muğla'ya götürmeye karar verir.

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ACEMİ ANNELER 155. BÖLÜM FRAGMANI İZLE