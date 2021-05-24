Acemi Anneler canlı izle! Anneler yeni bölüm izle!
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Acemi Anneler canlı izle! Anneler yeni bölüm izle!

Acemi Anneler canlı izle! Anneler yeni bölüm izle!
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TRT ekranlarında yayınlanan günlük dizi Acemi Anneler 151. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler yeni bölüm izle! Acemi Anneler oyuncuları, fragman!

Adı ve yayın saatinde değişiklik yapılan, TRT ekranlarında yayınlanan günlük dizi Acemi Anneler 151. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler yeni bölüm izle! Acemi Anneler oyuncuları, fragman!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Dürdane Hayat'ı çağırır ve Jasmin'in sözlerine kanıp geçmişte kalbini kırdığı için ondan özür diler. Dürdane'nin Cenk ve Hayat'ı kardeş gibi görmesi işleri daha da zorlaştıracaktır. Cenk Tarık'ın sözünü dinleyerek Hayat'ı sevdiğini annesine söylemekten vazgeçer. Orhan ise hafızası yerine gelen Kainat'ı oğluyla barıştırıp Seda'nın da yardımıyla Hakan'ın Kainat'ı çökertme planlarının suya düşmesini sağlar. Sultan, Osman gelmesi ile darmadağın olur. Bu ziyaret Kemal'i de kötü etkiler. Osman Sultan'ın oğlu ile kocası arasında bir seçim yapması gerektiğini söyleyerek onu büyük bir çıkmazda bırakır.

ACEMİ ANNELER 151. BÖLÜM FRAGMANI

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