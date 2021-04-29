Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler yeni bölüm izle! TRT canlı yayın kesintisiz izle!

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ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jasmin, Cenk ve Hayat'a mektup olayını itiraf eden Leyla ile yüzleşir ama Leyla geri adım atmaz. Jasmin'in tüm karanlık sırlarını bilen Leyla, onun Cenk'ten ayrılmak istememesinin gerçek nedenini de bilmektedir. Cenk ise Dürdane'nin sağlığını etkilemeden nişanın bozulduğunu Jasmin'in ona anlatmasını sağlama derdindedir. Ama Jasmin'in başka planları vardır. Jasmin'in oynadığı bu oyun Aliye'nin gelmesiyle iyice kızışacaktır. Ecrin'in kendi kızı olduğunu kanıtlamak için DNA testi yaptıran Aysun, Murat ve Beyza'ya dava açabilmek için avukat parasını ödemek zorundadır. Şeyma ise Nil ve Kemal'e duyduğu minnetle evdeki herkesi memnun etmeye çalışırken Tijen evde bir yabancının olmasından tedirgindir. Aysun bu durumu lehine çevirmeye çalışacaktır.

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ACEMİ ANNELER 139. BÖLÜM FRAGMANI