Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler son bölüm full tek parça izle! Acemi Anneler son bölüm full izle! Acemi Anneler 122. bölüm fragmanı izle!

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ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı geçen ameliyatın ardından Beyza bir süre kolunu kullanamayacaktır. Bu yüzden Ecrin'e yetemeyeceğini düşünen Beyza annelik içgüdüsüyle Aysun'a karşı temkinli davranırken Melahat Beyza'nın takıntılarının geri döndüğünden şüphelenir. Masum rolüne bürünen Aysun'un ise Ecrin'le ilgili yeni planları vardır. Seda ve Hakan da Kainat'ın hastalığını ortaya çıkararak elinden tüm mal varlığını almaya çabalamaktadırlar. Orhan Kainat'ı korumak için Nil ve Kemal'den yardım ister. Cenk'in kendisini terk edeceğini anlayan Jasmin, Hayat'a hesap sormaya gider. Hayat'ı Jasmin cephesinden yeni bir tehlike beklemektedir. Tijen ise yeni geleneksel imajıyla Ömer'in kalbini kazanmanın peşindedir.

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ACEMİ ANNELER 122. BÖLÜM FRAGMANI İZLE