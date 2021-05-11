Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden, yok, bitti mi?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden, yok, bitti mi?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden, yok, bitti mi?

ACEMİ ANNELER BUGÜN VAR MI?

Hafta içi her gün TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 10 Mayıs Pazartesi günü Acemi Anneler dizisi yayınlanmadı. İzleyenler Acemi Anneler neden, yok, bitti mi? sorularını araştırmaya başladı. Acemi Anneler bugünde yayınlanmayacak. TRT yayın akışında Acemi Anneler bu hafta yer almadı. Sebebiyle koronavirüs vaka sayılarının olabileceği düşünülüyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dürdane oğullarına kızgınlığı ve kimsenin yüzüne bakacak hali kalmadığı düşüncesiyle huzur evine yerleşmeye giderken kaza geçirir. Orhan kazayı görüp müdahale eder. Anneliğini sorgulayan Dürdane, kırdığı kalpler onu affedene kadar huzur evinde kalmaya kararlıdır ve oğullarının eve dön çağrısını reddeder. Doğum tatbikatı yapan Nil ve Kemal sahiden de doğum yapmak üzere olan çaresiz bir kadınla karşılaşınca ona yardım ederek bir hayra vesile olup tatbikatı gerçekleştirmiş olurlar. Seda'nın abisi Sedat'ın ise Seda'ya bir sürprizi vardır. Gülsüm'ün iki çocuğunu alarak kocasından kaçıp Beyzalar'ın evine sığınması aileyi birbirine kenetlemeye aracı olur. Sinir krizi geçiren Kainat'a ise geçmişten bir anıyı hatırlamak ağır gelmiştir.

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