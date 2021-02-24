Acemi Anneler Ayça Avcı kimdir? Acemi Anneler Jasmin kim?
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Acemi Anneler Ayça Avcı kimdir? Acemi Anneler Jasmin kim?

24.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:05
Acemi Anneler Ayça Avcı kimdir? Acemi Anneler Jasmin kim?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler oyuncuları merek ediliyor. Peki, Acemi Anneler Ayça Avcı kimdir? Acemi Anneler Jasmin kim?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle

ACEMİ ANNELER AYÇA AVCI KİM?

Jasmin diziye 51. bölüm itibariyle katılan karakterdir. Dizide Cenk isimli genç ve yakışıklı oyuncunun yurt dışından gelen yabancı kökenli sevgilisidir. En büyük hedefi ise Hayat ile Cenk arasında olduğundan şüphelendiği ilişkiye engel olmaktır.

Peki, Jasmin karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Jasmin karakterini canlandıran oyuncu Ayça Avcı'dır.

ACEMİ ANNELER OYUNCULARI KİMLER?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur O¨ztürk – Ceren

Cantuğ Turay -Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Acemi Anneler Oyuncuları

Merve Üçer (Nil)

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