Acemi Anneler Ayça Avcı kimdir? Acemi Anneler Jasmin kim?
Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler oyuncuları merek ediliyor. Peki, Acemi Anneler Ayça Avcı kimdir? Acemi Anneler Jasmin kim?
Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle
ACEMİ ANNELER AYÇA AVCI KİM?
Jasmin diziye 51. bölüm itibariyle katılan karakterdir. Dizide Cenk isimli genç ve yakışıklı oyuncunun yurt dışından gelen yabancı kökenli sevgilisidir. En büyük hedefi ise Hayat ile Cenk arasında olduğundan şüphelendiği ilişkiye engel olmaktır.
Peki, Jasmin karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
Jasmin karakterini canlandıran oyuncu Ayça Avcı'dır.
ACEMİ ANNELER OYUNCULARI KİMLER?
Merve Üçer – Nil
Berk Bakioğlu – Kemal
Begüm Topçu – Sevda
Önder Atakanlı – Orhan
Tolga Akman – Murat
Melisa Yıldıran – Beyza
Yağmur O¨ztürk – Ceren
Cantuğ Turay -Tarık
Ege Semih Erken – Cenk
Cansın Yılmaz – Hayat
Acemi Anneler Oyuncuları
Merve Üçer (Nil)