Acemi Anneler 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Acemi Anneler 158. bölüm izle, son (158) bölüm full izle!

Acemi Anneler 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 158. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 158. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 158. bölüm izle, son (158) bölüm full izle!

Acemi Anneler 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 158. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 158. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 158. bölüm izle, son (158) bölüm full izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevda Beyza ve Murat'a dava açanın ve Ecrin'in annesinin Aysun olduğu öğrenmiştir. Sevda emin olmak için DNA testi yaptırırken Cenk buna şahit olur ama kimseye bir şey belli etmez. Sevda öğrendiklerinin ağırlığını kaldıramamış ve rahatsızlanmıştır. Cenk onu hastaneye yetiştirir. Diğer yandan Aysun kızını alabilmek için bir işe ve eve sahip olmanın mahkemede lehine olacağını öğrenince Melahat'a düğün alışverişinde alınan altınları çalar. Ama Aysun butikteki gizli kamerayı hesaba katmamıştır. Sultan ise Osman Bey'in boşanma davası açacağına inanmamış, Osman'ın kendisine gözdağı vermek istediğini anlamıştır. Ancak Seda işleri karıştırır. Sultan'ın avukatlığına soyunan Seda, onun adına Osman'a boşanma davası açar.

ACEMİ ANNELER 158. BÖLÜM FULL İZLE

ACEMİ ANNELER 159. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?