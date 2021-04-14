Acemi Anneler 128. bölüm izle! TRT Acemi Anneler son bölüm full izle!
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Acemi Anneler 128. bölüm izle! TRT Acemi Anneler son bölüm full izle!

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Acemi Anneler 128. bölüm izle! TRT Acemi Anneler son bölüm full izle!

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ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aysun Melahat'ı kullanarak hava almaya çıkma bahanesiyle Ecrin'i alıp DNA testi yaptırmaya götürür. Ceren her Ramazan ayında yaptıkları gibi hayır işi için Beyza ve Hayat'ı eve çağırır. Kendisini Dürdane'nin çağırdığını zanneden Hayat, yanıldığını anlayınca yıkılır. Dürdane ise Hayat'ın Cenk'e yaklaşmak için yine bir oyun kurduğunu düşünmektedir. Ömer'den duydukları yüzünden üzüntüsünden helak olan Tijen Sultan'ın tavsiyesine uyarak kendini temizliğe verir. Sevda ise Berre'nin yastığının altında bulduğu paralara anlam veremez. Sevda endişe içindeyken Berre amacına ulaşmak için çabalar.

ACEMİ ANNELER CANLI İZLE

ACEMİ ANNELER 128. BÖLÜM FRAGMANI

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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