Accidental Blessing Filmi

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Beatriz, hayatının neredeyse her alanında başarısız olduktan sonra ikinci bir şans elde eder ve eksantrik teyzesinin okulunda yedek psikolog olarak işe başlar. Yönetmen: Laura Perez Cervera Senaryo: Laura Perez Cervera Oyuncular: Luna Baxter, Laura Garcia Marulanda, Juana del Rio, Silvia Varón, Pablo Trujillo G., Nicolás Blanco, Cristina Andrade, Simon Elias, Alfonso The Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: Accidental Blessing Yapımcı Firma: Vişne Production Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Kolombiya Orijinal Dili: İspanyolca Filmin Süresi: 90 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 26.02.2021 Accidental Blessing Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com