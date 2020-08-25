Accidental Blessing Filmi
Accidental Blessing filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Accidental Blessing filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
25.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:57
Beatriz, hayatının neredeyse her alanında başarısız olduktan sonra ikinci bir şans elde eder ve eksantrik teyzesinin okulunda yedek psikolog olarak işe başlar.
Yönetmen: Laura Perez Cervera
Senaryo: Laura Perez Cervera
Oyuncular: Luna Baxter, Laura Garcia Marulanda, Juana del Rio, Silvia Varón, Pablo Trujillo G., Nicolás Blanco, Cristina Andrade, Simon Elias, Alfonso The
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Accidental Blessing
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Kolombiya
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 26.02.2021
Accidental Blessing Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com