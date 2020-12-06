Aç kalan tilki telef olan yavru köpeği yedi
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Aç kalan tilki telef olan yavru köpeği yedi

06.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:58
Aç kalan tilki telef olan yavru köpeği yedi

Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle aç kalan ve şehir merkezi yakınlarına inen bir tilki, telef olan yavru köpeği yedi.

Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle aç kalan ve şehir merkezi yakınlarına inen bir tilki, telef olan yavru köpeği yedi.

Ahmet Arslan Caddesi üzerinde bir aracın çarpması sonucu yavru köpek telef oldu.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki yol kenarında telef olan köpeği yedi.

Tilkinin köpeği yeme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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