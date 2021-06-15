Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırırken böyle görüntülendi
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Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırırken böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırırken böyle görüntülendi Sivas'ta aç kalınca avlanmak için şehre inen tilki, avladığı tavukla kaçmaya çalışırken cep telefonu ile görüntülendi.

Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırırken böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta aç kalınca avlanmak için şehre inen tilki, avladığı tavukla kaçmaya çalışırken cep telefonu ile görüntülendi.

Sivas kent merkezi Mimar Sinan Mahallesi'nde görüntülenen tilki şaşkınlığa neden oldu. Sedat Gül isimli vatandaş aracı ile seyir halindeyken tilkiyi gark etti. Ağzındaki tavukla kaçmaya çalışan tilkiyi fark edince telefonuna sarıldı. O anları kayıt altına aldı. Bir süre tilkiyi takip etti. Tilki, bir apartmanın bahçesine girerek gözden kayboldu.

Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırırken böyle görüntülendi
Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırırken böyle görüntülendi
Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırırken böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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