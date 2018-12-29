Aç Kalan Onlarca Domuz Sürüsü Kasabaya İndi
Afyonkarahisar'da 2 gün önce yağan kar sonrası aç kalan onlarca yaban domuzu kasabaya indi.
Afyonkarahisar'da 2 gün önce yağan kar sonrası aç kalan onlarca yaban domuzu kasabaya indi.
Afyonkarahisar'ın kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Erkmen kasabasında cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde onlarca domuzun kasabaya indiği görülüyor. Araç içerisinden çekilen domuz sürüsünün 2 gün önce Afyonkarahisar'a yağan ve yer yer 40 santime ulaşan kar yağışında aç kaldığı için kasabaya indiği düşünülüyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA