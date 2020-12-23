Aç kalan kurtlar yerleşim yerlerine indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken kurt ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken kurt ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatı da olumsuz etkiledi.

Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken bir kurt, İnönü Mahallesi Hükümet Konağı önüne kadar geldi. Burada yiyecek arayan kurt cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir süre araçların arasında gezinen kurt daha sonra askeri alan içine girerek gözden kayboldu.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyü yakınlarında da yiyecek arayan kurt ve tilki objektiflere takıldı. Köy yakınlarında yiyecek arayan bir kurt avını yerken görüntüledi.

Bu arada aynı bölgede bir tilki yiyecek aradı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan