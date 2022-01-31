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Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı, İbrahim Şahin Demir - Güncel
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Aç kalan kurt ilçe merkezine indi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalan kurt, ilçe merkezine indi.

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalan kurt, ilçe merkezine indi. Yiyecek arayan kurdu gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kar esareti yaşanıyor. Yoğun kar yağışı altında kalan Bozkurt ilçesinde aç kalan bir kurt, gündüz vakti ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Kurdu gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar, şehir merkezindeki kurdu ce telefonlarıyla görüntüledi.

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Şahin Demir - Güncel

Kastamonu, Bozkurt, kar, Güncel, Haber

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