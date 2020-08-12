Aç kalan ayı çöpleri böyle karıştırdı Aç kalan ayı çöpleri böyle karıştırdı Uludağ'da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi Ayı gören 2 kişinin ilginç diyaloğu kameraya yansıdı Bursa Uludağ'da aç kalıp çöp karıştıran ayı böyle görüntülendi.

Aç kalan ayı çöpleri böyle karıştırdı

Uludağ'da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi

Ayı gören 2 kişinin ilginç diyaloğu kameraya yansıdı

BURSA - Bursa Uludağ'da aç kalıp çöp karıştıran ayı böyle görüntülendi. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da ayılar zaman zaman Sarıalan ve Oteller bölgesindeki çöp konteynerlerine yiyecek aramaya devam ediyor.

Sarıalan'da aç olan bir ayı çöpteki yemek kalıntılarıyla karınlarını doyurmaya çalışırken onu gören Bursalı vatandaşlar araçlarıyla yanlarına kadar yaklaşarak görüntü almaya başladı.

Araçta bulunanlar 'Yanaşma arabaya saldırır ha', 'Sarıalan'da her zaman ki gibi bizim ayılar', 'her zaman ki Kardeş' diyerek heyecanını gizlemezken, konuşmalar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Çöp kutularını karıştırarak içinden poşetle çöpleri alması ayı bir süre sonra gözden kaybolarak tekrar ormana döndü.

Kaynak: İHA