ABU Global News Forum, TRT ev sahipliğinde düzenlenecek

Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Global News Forum, 30-31 Temmuz'da Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenecek.

ABU'ya üye kamu yayıncılarının katılımıyla bu yıl TRT'nin ev sahipliğinde beşincisi gerçekleştirilecek forumun teması "Gazetecilikte Güven ve Doğruluk" olarak belirlendi.

Açılışını TRT Genel Müdürü ve ABU Başkan Yardımcısı İbrahim Eren'in yapacağı forum kapsamında, 4 oturum ve 1 master class düzenlenecek.

Kaynak: AA