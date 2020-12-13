Abu Dabi GP Formula 1 izleme linki! F1 nasıl izlenir? F1 saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 hız kesmeden devam ediyor. F1 hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Formula 1 ne zaman? F1 saat kaçta? F1 hangi kanalda? F1 ücretsiz izleme linki!

Türkiye'de de gerçekleşen Formula 1 hız kesmeden devam ediyor. Formula 1 hakkında merak edilenleri sizler için derledik. F1 nasıl izlenir? F1 saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 SAAT KAÇTA?

Abu Dhabi GP Formula 1, 13 12 2020 günü, Tivibu Spor 4 kanalından yayınlanacak. Başlama saati 16:10 Etkinliği/Programı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

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17 yarışlık 2020 Formula 1 takvimi bu hafta sonu Abu Dabi'de yapılacak son yarışla sona erecek.

Formula 1 yarışları S Sport kanalından yayınlanıyor ancak farklı programlarla çakışma olduğu zaman yayınlar farklı kanallara geçiriliyor.

Abu Dhabi GP sıralamaları Cumartesi günü 16:00'da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport'un internet üzerinden yayın yaptığı ssportplus üzerinden yayınlanacak.

Abu Dhabi GP ise Pazar günü 16:10'da başlayacak. Yarış S Sport Plus'ın yanında D-Smart 82. kanalda, Tivibu'da Sport 4 kanalında, TV+ Ekstra'da ve Vodafone TV 15. kanalda yayınlanacak.