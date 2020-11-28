Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı
28.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:25
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı.
10 SANİYEDE TAMAMEN YIKILDI
18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı