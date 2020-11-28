Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı

28.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:25

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı.

10 SANİYEDE TAMAMEN YIKILDI

18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Ariana Grande Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 17:25:28. #1.14#
title