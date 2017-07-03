Aboubakar Olmazsa Javier Hernandez

Beşiktaş taraftarı golcü transferi için gelecek olumlu habere kilitlendi. Siyah-Beyazlı Yönetim, Vincent Aboubakar'ı 1 yıl daha kiralamak için büyük uğraşlar veriyor. Bu transferde kapılar tam olarak kapanmış değil. Ancak bu transferden çıkacak olumsuz netice sonrası ise B planı çoktan hazırlanmış durumda.



O DA AYRILMAK İSTİYOR



Beşiktaş, 2018 yılına kadar Bayer Leverkusen ile sözleşmesi bulunan Meksikalı golcü Javier Hernandez'e menajerler aracılığıyla mesaj gönderdi. Yönetim, bonservisi yüksek olan oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmaya çalışacak. Oyuncu da Almanya'dan ayrılmak istiyor.



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