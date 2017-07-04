Aboubakar ile Son Kez Görüşülecek!

Beşiktaş Aboubakar krizini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Bir süredir Kamerunlu futbolcu için Porto ve Lorient'le sayısız kez görüşen yöneticiler attıkları tüm adımlarda bir sonuç elde edemedi. Forvet krizini bir an önce çözmek isteyen Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerden Umut Güner ile birlikte bugün ya da en geç yarın Porto ve Lorient'le son kez masaya oturacağı öğrenildi. Aboubakar'ın Beşiktaş'ta kalmak istemesi ve gerek Porto gerekse Lorient kulüplerine bu kararını bildirmesi Beşiktaş cephesinin elini kuvvetlendirdi. Siyah-Beyazlı yönetimin Aboubakar'ı 1 yıl daha kiralamak için teklifte bulunacağı ve olumsuz bir durumda B planını devreye sokacağı gelen bilgiler arasında.



LLORENTE'DEN KESİN OLARAK VAZGEÇİLDİ



Beşiktaş yönetimi'nin Aboubakar'da olumsuz bir durumla karşılaşması durumunda diğer alternatif isimlere yöneleceği belirlendi. Listede yer alan isimler arasında Gignac, Benedetto ve Modeste'nin isimleri geçiyor. Daha önce gündeme gelen Llorente'den de Ekim ayında sahalara dönecek olması nedeniyle vazgeçildiği öne sürüldü



(Takvim)