Abonenin elektriğini kesmeye giden, şirket çalışanı bıçaklandı
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Abonenin elektriğini kesmeye giden, şirket çalışanı bıçaklandı

10.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:23
Abonenin elektriğini kesmeye giden, şirket çalışanı bıçaklandı

ÇORUM'da elektrik firması çalışanı Seçkin Y., elektriğini kesmek için gittiği sanayi sitesindeki işyeri sahibinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

ÇORUM'da elektrik firması çalışanı Seçkin Y., elektriğini kesmek için gittiği sanayi sitesindeki işyeri sahibinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay önceki gün Küçük Sanayi 12'inci Cadde'de meydana geldi. İddialara göre, YEDAŞ görevlisi Seçkin Y.,  bir iş yerinin elektriğini kesmek için sanayi sitesine gitti. İşyeri sahibi G.M., ile Seçkin Y. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında G.M., bıçakla saldırdığı Seçkin Y'yi kolundan bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Seçkin Y., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli G.M., de polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Abonenin elektriğini kesmeye giden, şirket çalışanı bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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