Abisinin Nişanına Gittiği Sırada Trenin Çarptığı Genç Öldü

Adana'da, abisini nişanına gittiği sırada trenin çarpması sonucu ağır yalanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, 10 Eylül Pazar günü merkez Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde tren raylarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam 26 yaşındaki Ahmet Kırmızı abisinin nişanına gitmek için yola çıktı. Tren raylarından yolunu kısaltarak geçmek isteyen genç, Mersin'den İskenderun'a giden yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Gece saat 01.40 sıralarında kaldırıldığı hastane yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ADANA