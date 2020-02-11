Abideler'e mescit

11.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:34

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy Abideler Alanı'na mescit yapımının tamamlandığı bildirildi.



Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Acaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü tarafından Zafertepeçaalköy Abideler Alanı'nda yapılan mescidi ziyaret etti. Yapılan hizmet oldukça önemli. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bu alanda, vatandaşlarımız için önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA