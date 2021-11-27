Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Abdurrahman Yıldırım hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdurrahman Yıldırım kimdir? Abdurrahman Yıldırım kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldırım hayatı ve biyografisi!

ABDURRAHMAN YILDIRIM KİMDİR?

Abdurrahman Yıldırım, 1995 yılından beri borsa ile ilgileniyor. Haber türk Gazetesi'nde ekonomi yazıları yazmaktadır. TV programlarına ekonomi üzerine yorumlarıyla katılmaktadır.

2007 yılında, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her yıl düzenli olarak verilen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde "yılın ekonomi yazarı" dalındaki ödülüne layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde okudu. Sabah gazetesinde borsa üzerine köşe yazıları yazdı.

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