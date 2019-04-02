Abdurrahman Karaşahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Kilis Elbeyli belediye başkan adayı olan Abdurrahman Karaşahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Kilis Elbeyli ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Abdurrahman Karaşahin isimli CHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde CHP Kilis Elbeyli adayı Abdurrahman Karaşahin kimdir? CHP Kilis Elbeyli adayı Abdurrahman Karaşahin yüzde kaç oy aldı?

Abdurrahman Karaşahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kilis Elbeyli belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahman Karaşahin Elbeyli ilçesinde % 1,14 oranında oy almıştır. Elbeyli ilçesinde % 1,14 oranında oy olan Abdurrahman Karaşahin adlı CHP adayı toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

Abdurrahman Karaşahin Kimdir?

Lise terk, Elbeyli ilçesinde bir veteriner kliniğinde kalfa olarak çalışıyor. Bekar

Kilis Elbeyli ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.