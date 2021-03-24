Abdurrahim Fırat kimdir? AK Parti MKYK üyesi Abdurrahim Fırat hayatı!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahim Fırat kimdir, kaç yaşında? Abdurrahim Fırat nereli, mesleği nedir? Abdurrahim Fırat hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahim Fırat kimdir, kaç yaşında? Abdurrahim Fırat nereli, mesleği nedir? Abdurrahim Fırat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ABDURRAHİM FIRAT KİMDİR?

Abdurrahim Fırat,1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamlayan Abdurrahim Fırat, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Abdurrahim Fırat Erzurum Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Fırat, 2007 ve 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti'den aday adayı oldu. 2012 Haziran ayında yapılan AK Parti 4.Olağan Kongresinde Erzurum İl Yönetimine seçildi. Siyaset akademisi 10. ve 15.Dönem Kurslarını Erzurum İl birincisi olarak tamamladı. 2013 yılında en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü aldı.

Abdurrahim Fırat evli ve 3 çocuk babasıdır.