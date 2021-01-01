Abdurrahim Albayrak: "2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık"
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Abdurrahim Albayrak: "2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık"

01.01.2021 02:00 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:06

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti. İkinci Başkan Albayrak ziyaret sonrası Norveçli futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak: '2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık'
Abdurrahim Albayrak: '2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık'
Abdurrahim Albayrak: '2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık'
Abdurrahim Albayrak: '2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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