Abdüllatif Şener ile Berat Albayrak'ın Karşı Karşıya Geldiği An Olay Oldu
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, sık sık eleştirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la karşı karşıya gelince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 senesi bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona gelen milletvekilleriyle selamlaştı.
KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Bakan Albayrak bu esnada CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile Berat Albayrak komisyonda karşı karşıya geldi. Sözcü gazetesi fotomuhabiri Yavuz Alatan o anı görüntüledi.
MAHCUBİYET FOTOĞRAF KARESİNE YANSIDI
Eski partisine muhalefet eden Abdüllatif Şener'in en fazla eleştirdiği kişilerden olan Berat Albayrak'ı gördüğünde yaşadığı mahcubiyet, şaşkınlık ve endişe yüzünden belli oluyordu.
İşte sosyal medyada olay olan o görüntü;