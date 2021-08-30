Abdullah Öztürk kimdir? Altın madalya kazanan Masa Tenisi sporcumuz Abdullah Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tokyo Olimpiyatlarının ardından Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masa Tenisi sporcumuz Abdullah Öztürk masa tenisi teklerde altın madalya kazandı. Bunun ardından Abdullah Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli merak edildi. Peki, Abdullah Öztürk kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Abdullah Öztürk'ün hayatı ve biyografisi sizlerle...

Abdullah Öztürk, 30 Ağustos'ta altın madalya alarak çifte bayramı yaşattı. Abdullah Öztürk kimdir, hangi branşta sporcu, aslen nereli, doğum tarihi kaç, yaşı kaç? merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler...

ABDULLAH ÖZTÜRK KİMDİR?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten geldi. Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Abdullah Öztürk, 1 Ekim 1989 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Abdullah Öztürk, doğuştan kas erimesi rahatsızlığına sahiptir. 8 yaşında Ankara'ya taşınan Abdullah Öztürk, ilk olarak tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya başlamıştır ve Ümit Milli Takım'a yükselmiştir. Ardından 2007 yılında masa tenisine başlayan Milli Sporcumuz, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Abdullah Öztürk, 2014 yılında masa tenisinde Ali Öztürk ve Nesim Turan ile birlikte takımda gümüş madalya kazanmıştır. 2016 Paralimpik Yaz Oyunları'nda masa tenisi tekerlekli sandalye 4. Klas erkeklerde altın madalya kazanmıştır.

ABDULLAH ÖZTÜRK HANGİ BRANŞTA, MADALYA KAZANDI MI?

Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda, Türkiye'nin ilk altın madalyası masa tenisi branşında Abdullah Öztürk'ten geldi. Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i finalde 3-1 yenerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çifte bayram yaşattı. Müsabakayı Abdullah Öztürk'ün adına yapılan spor salonunda izleyen ailesi, takım arkadaşları ve öğrencileri göz yaşlarına hakim olamadı.

Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda masa tenisi branşında Abdullah Öztürk, Güney Koreli rakibi Young-Kun Kim'i finalde 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ve 2018'de Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Öztürk, Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda da altın madalyanın sahibi oldu. Karşılaşmayı Abdullah Öztürk'ün adına yapılan Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda izleyen ailesi, takım arkadaşları ve öğrencileri finalde milli oyuncunun son sayıyı almasıyla göz yaşlarına hakim olamadı. Müsabakanın sonlanmasının ardından Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli masa tenisi oyuncusunun babası Mehmet Ali Öztürk'ü görüntülü arayarak aileyi kutladı.

Oğlunun oyun tekniklerine güvenerek müsabakayı yeneceğine inandığını belirten milli sporcunun babası Mehmet Ali Öztürk, "Çok zor bir maçtı. Müsabakayı kazanmasıyla çok gururlandık. Bize çifte bir bayram yaşattı. Maçı alacağına canı gönülden inanmıştık. Evladımız oyun tekniklerini çok iyi biliyor. Aynı sevinci 2016'da da madalya almasıyla yaşatmıştı. Bu senede aynı sevinci yaşadık. Kardeşi Ali Öztürk de Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Nesim Turan, Kübra Korkut'ta bronz madalyayı getirerek bize aynı duyguları yaşattı. Madalya kazanamayan milli oyuncularımız da gönüllerin şampiyonu oldular" ifadelerine yer verdi.

İki oğlunun da olimpiyatlarda madalyayla döndüğü için gurur duyduğunu aktaran milli sporcunun annesi İkbal Öztürk, "Çok sevinçliyiz. Oğlumla gurur duydum. Allah herkese böyle bir duyguyu nasip etsin. İki oğlum, ikisi de yurt dışında ve ikisi de madalya alarak geliyor. Kazanması için akşamdan beri dua ediyordum" diye konuştu.

Abdullah Öztürk'ün yaptığı antrenmanlarda yanında olan milli takım arkadaşı Süleyman Vural, "İki yıldır pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte psikolojik savaş vererek hazırlandı. 2016'da da bu duyguyu bize yaşatmıştı. 2020'de de final oynamak istiyordu. Bu isteğini gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bize çifte bayram yaşattı" dedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.