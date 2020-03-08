Abdullah'ı amcası öldürdü
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Abdullah Yaşar, Güncel

Abdullah'ı amcası öldürdü

Abdullah'ı amcası öldürdüŞANLIURFA'nın Suruç İlçesinde, kız alma meselesi yüzünden çıkan kavgada amca Halil Yaşar yeğeni Abdullah Yaşar'ı (19), tüfekle vurarak öldürdü.

08.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:12

Abdullah'ı amcası öldürdü

ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesinde, kız alma meselesi yüzünden çıkan kavgada amca Halil Yaşar yeğeni Abdullah Yaşar'ı (19), tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Suruç İlçesine bağlı Yeğen Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan Halil Yaşar ile yeğeni Abdullah Yaşar aynı mahallede karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Halil Yaşar tüfekle yeğeni Abdullah Yaşar'a ateş açtı. Abdullah Yaşar'ı kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine giden sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Abdullah Yaşar'ın öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yaşar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan Halil Yaşar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Abdullah'ı amcası öldürdü

Kaynak: DHA

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Abdullah'ı amcası öldürdü

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