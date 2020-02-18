Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü
Haberler » Dünya » Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü - Haberler

Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü

18.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:49
Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü

Uzun zaman sonra konuşan 11. , Gezi olaylarından Ali Babacan'ın kuracağı partiye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Önceki yıllarda Gezi olaylarını desteklediğine yönelik sözlerini hatırlatan Abdullah Gül, 'Siyasi İslam'ın çöktüğünü düşünüyor musunuz? sorusuna "Öyle, tüm dünyada. Biz bunu görüp, paradigmadan kopuşu gerçekleştirmiştik, ama sürdürülemedi." dedi.


Abdullah Gül, Karar Gazetesine yaptığı açıklamalarda, AK Parti'nin kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesinin de şart olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler