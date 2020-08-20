Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
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Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Kılıçdaroğlu'nun "Gül'den neden bu kadar korkuyorlar" yorumuna yanıt verdi. Arınç, "Muharrem İnce'ye de bir cevap olabilir. AK Parti adına söyleyeyim, böyle bir şey yok. AK Parti yoluna devam ediyor" dedi.

Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
20.08.2020 23:22 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:25

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te katıldığı programda adı CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arınç, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın söylediğinin aksine Gül'den korkmadıklarını söyledi.

Habertürk'te "Nedir Ne Değildir?" programına katılan Bülent Arınç, moderatörMehmet Akif Ersoy'un "Sayın Kılıçdaroğlu 'Gül'den ne kadar bu kadar korkuyorlar' dedi" sorusuna "Muharrem İnce'ye de bir cevap olabilir. AK Parti adına söyleyeyim, böyle bir şey yok. AK Parti yoluna devam ediyor" yanıtını verdi.

"ABDULLAH BEY KARŞIYA GEÇMEMELİYDİ"

"'Abdullah Gül Bey'in kırgınlık yaşadığını düşünüyorum" diyen Arınç, 11. Cumhurbaşkanıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Arınç, "Her şeye rağmen Abdullah Bey karşıya geçmemeliydi. Abdullah Gül konusunda kırgınlık yaşadığını düşünüyorum. Ben de partiden hükümetten ayrıldığında yalnızlığa itildim. Hakaret edenler oldu, hedef gösterenler oldu. Ben de bu kızgınlıkla birçok tweetler attım. Ama 15 Temmuz'u görünce bu liderin yanında, AK Parti'de olmak lazım dedim. Diğer arkadaşlarımız partilerini kurdular. Siyasette herkesin gönlünü almak zorundasınız. Bunu belki en iyi yapan Demirel'di. Ama o bile partisini bölünmekten kurtaramadı, Demokratik Parti çıktı. AK Parti'nin gövdesi çok sağlam. Bu gövde güçlendirilecek." şeklinde konuştu.

Manşet

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