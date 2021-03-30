Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kokain çektiği video ile gündem olan Kürşat Ayvatoğlu olayından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece rahatsız olduğunu belirterek, "AK Parti elbette ki bundan dersler çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri olay olan eski AK Parti Genel Merkezi personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalar devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Sigara içilmesinden bile rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Selvi, "En çok Erdoğan'ı rahatsız ettiğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

"AK Parti elbette ki bundan dersler çıkaracak. Elbette ki Yasinler, Hamzalar dururken bu şahsın AK Parti Genel Merkezi'ne kadar ulaşıp orada işe girip nasıl çalıştığını tespit edecek.

Biz yeni Ömerleri ararken, Kürşat Ayvatoğlu'nu nereden bulduk, diye özeleştiri yapacak. Ama Erdoğan'ın da, AK Parti'nin peygamber ahlakı ile ahlaklanan yeni Ömerleri arama çabası bitmeyecek."

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Lüks aracında kokain çektiği görüntüleri gündem olan ve iki kez gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu hakkında dün ev hapsi şartıyla adli kontrol kararı verildi. İlk ifadesinde "pudra şekeri" ile kendisini savunan Ayvatoğlu, daha sonra sosyal medya aracılığı ile bir açıklamaya yayınlayarak kokain kullandığını kabul etmişti.

"ASLINDA GÖSTERMEYE ÇALIŞTIĞIM GİBİ BİR HAYATIM YOK"

Çok pişman olduğunu söyleyen Ayvatoğlu, "Babam vefat ettikten sonra ailemin daha fazla sorumluğu almak durumunda kaldım. Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Şimdi, çok yanlış olduğunu anladığım bu durumun içine sürüklendim. Daha fazla nüfuz sahibi olma, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi. Ardından uyuşturucu batağına sürüklendim, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içinde savruldum. Aslında göstermeye çalıştığım gibi bir hayatım yok ama bunu da olduğundan farklı görünme psikolojimle sürekli bu tür resimler yayınlayarak oluşturmaya çalıştım. Bu da bir özgüven sorunu, başka bir psikolojik sorun olduğunu şimdi daha iyi gülüyorum." demişti.