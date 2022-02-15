Abdulkadir Selvi,Hürriyet gazetesinde çalışan Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. Politika ile ilgili yorumları dikkat çeken Abdulkadir Selvi zaman zaman TV programlarında konuk olarak yer alıyor. Abdulkadir Selvi kimdir sorusu siyaset programlarında dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Abdulkadir Selvi hakkında gündem konusu oldu. Peki, Abdulkadir Selvi kimdir? Abdülkadir Selvi kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Abdulkadir Selvi yazılar nerede yazıyor? İşte detaylar haberimizde...

ABDÜLKADİR SELVİ KİMDİR?

Abdulkadir Selvi 1964, Sivas doğumlu Hürriyet gazetesinde çalışan Türk gazeteci ve köşe yazarı. Önceden Yeni Şafak gazetesinde çalışan Selvi, Nisan 2016 tarihinde Hürriyet gazetesine transfer edilmiştir.

Abdulkadir Selvi 1964 Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında birçok gazete ve dergide editörlük yaptı.

Yeni Nesil ve Yeni Asya gazetelerinde çalıştı, ardından 1992 ve 2000'li yıllarda yayın yapmış olan HBB TV'de muhabir ve haber müdürü olarak çalışmaya başladı. Ayrıca aynı kanalda "Politika Gündemi" isimli programı hazırlayarak sundu. Sonrasında TGRT kanalının Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. 2001 yılında Yeni Şafak gazetesine katıldı ve gazetenin Ankara Temsilcisi oldu. Nisan 2016 tarihinde Hürriyet gazetesine transfer edildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ABDÜLKADİR SELVİ KİTAPLARI NELERDİR?

Abdulkadir Selvi'nin üç kitabı bulunmaktadır:

İşkence Koğuşlarından Siyaset Meydanlarına: Alperen (Erhan Seven ile)

İçimizdeki Gladio ile yüzleşmek

Ateşten Yıllar: Siyasette Said Nursi Tartışması

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