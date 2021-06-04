Abdulkadir Şaşmaz kimdir? Kadiri tarikatı şeyhi olduğu iddia edilen Abdulkadir Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Necati Şaşmaz'ın eski eşinin ortaya attığı iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şaşmaz'ın tarikat içerisindeki zikir görüntüleri de ortaya çıktı. Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının son şeyhi olduğu ve oyuncunun da babasının bir müridi olduğu biliniyor. Peki, Abdulkadir Şaşmaz kimdir? Kadiri tarikatı şeyhi olduğu iddia edilen Abdulkadir Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi

Necati Şaşmaz ile 2 çocuğunun annesi Negahan Kaşıkçı 17 Mayıs'ta sessiz sedasız evliliklerini bitirse de aralarındaki çekişme son bulmuyor. Kaşıkçı'nın Şaşmaz'a ait zikir görüntülerini dava dosyasına eklemesi ve oğulları ile ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

ABDULKADİR ŞAŞMAZ KİMDİR?

Abdülkadir Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın babasıdır. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. Necati Şaşmaz dışında Zübeyr Şaşmaz ve Raci Şaşmaz adında 2 oğlu daha var.

Abdulkadir Şaşmaz Kadiri tarikatı lideri mi?

Abdülkadir Şaşmaz'ın Kadiri tarikatı lideri olduğu iddiaları gündemde. Şaşmaz'ın avukatı "Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur?" dedi.

"8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNİ ÖPÜYORLAR"

Şaşmaz'ın iki oğlunun annesi olan Kaşıkçı, 8 yaşındaki oğlunun tarikatın müridi olarak görüldüğünü, tarikatın gelecekteki lideri olarak kabul edildiğini ve yaşlı müritlerin oğluna "Ağabey" diye seslenerek elini öptüğünü iddia etti. Kaşıkçı ayrıca Şaşmaz'ın kendini mehdi olarak gördüğünü de öne sürdü.

KÖKENİ 12. YÜZYILA DAYANIYOR

Bu konu ülke gündeminde kendine geniş yer bulurken, pek çok insan ise söz konusu iddiaların odağındaki Kadiri tarikatının kökenini ve buna dair detayları merak etti. Esasında Kadiri tarikatının, sünniliğin Hanbeli mezhebine mensup olan Abdülkâdir Geylânî tarafından 12. yüzyılın başlarında kurulduğu rivayet ediliyor.

TARİKATIN ŞU ANKİ LİDERİ ŞAŞMAZ'IN BABASI

Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının son şeyhi olduğu ve oyuncunun da babasının bir müridi olduğu biliniyor.

TARİKATA GİRMEK İÇİN 10 ŞARTI YERİNE GETİRMEK GEREKİYOR

Her tarikatta olduğu gibi Kadiri tarikatının da kendine has zikir, adap ve usulleri bulunuyor. Kadiri tarikatına girmek isteyen bir kişinin öncelikle Geylani'nin 10 şartını yerine getirmesi bekleniyor. "Tövbe" eden kişi ardından sırayla, "Zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikir, teveccüh, sabır, murakabe ve rıza" şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.