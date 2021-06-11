Abdulkadir Ömür kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Abdulkadir Ömür evli mi?
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Abdulkadir Ömür kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Abdulkadir Ömür evli mi?

Abdulkadir Ömür kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Abdulkadir Ömür evli mi?
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Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Abdulkadir Ömür ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Abdulkadir Ömür kimdir? Abdulkadir Ömür, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Abdulkadir Ömür hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Abdulkadir Ömür kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Abdulkadir Ömür evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

ABDULKADİR ÖMÜR KİMDİR?

Doğum Tarihi: 25 Haziran 1999 (21 yaşında)

Doğum Yeri: Çarşıbaşı, Trabzon

Mevki: Orta saha

Bonservis Değeri: 8.50 mil. Euro

Kulübü: Trabzonspor

Abdülkadir Ömür, 25 Haziran 1999 yılında Çarşıbaşı, Trabzon'da doğan Orta saha mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Kulüp Kariyeri

Trabzonspor

Ömür, futbola okul takımlarında oynayarak başladı ve Trabzon'daki okullara gidip seçme yapan Trabzonspor hocaları tarafından keşfedildi. 2011'de filiz lisans çıkartıldı. 2012-13 sezonunda U-14 takımı ile Türkiye finallerine kaldı ve dördüncülük yaşadı. 2014-15 sezonunda U-16 ile Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

20 Temmuz 2015'te profesyonel sözleşme imzaladı. Kasım 2015'te UEFA'nın internet sitesinde "haftanın genç yeteneği" olarak lanse edildi ve oyun tarzı Lionel Messi ve Gheorghe Hagi'ye benzetildi.12 Ocak 2016'da Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 65. dakikada teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil edilerek ilk resmi maçına çıktı. Bir sonraki sezon Trabzonspor U-21'de oynarken Ersun Yanal yönetimindeki A takım ile çalışmalara devam etti. 5 Ekim 2016'da The Guardian tarafından yayınlanan '99 doğumlu 60 yetenek listesinde Türkiye'den yer alan tek futbolcu oldu. 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçta son sekiz dakika şans bularak ilk Süper Lig maçına çıktı. 22 Aralık 2016'da Kızılcabölükspor ile oynanan kupa maçında kariyerinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, 5-0 kazandıkları maçta ilk golünü de kaydetti.

2017-18 sezonu Ömür'ün tamamen A takıma yükseldiği sezon oldu. Düzenli olarak forma şansı bulan futbolcunun adı Bayern Münih ve Atletico Madrid ile anıldı. Ligde iki asist yaptıktan sonra ilk Süper Lig golünü 15 Ekim 2017'de Akhisar Belediyespor'a 6-1 yenildikleri maçta kaydetti.

Millî takım kariyeri

2012'de U14 kadrosuna dahil edilerek millî kariyerine başladı. 5 Ekim 2017'de ilk defa Ümit millî futbol takımı forması giydi.

A millî takım ile ilk maçına 30 Mayıs 2019'daki Yunanistan maçıyla çıktı.

Etkilendikleri

Yaptığı açıklamalarda oyun zekası ve vizyonu nedeniyle Andres Iniesta ve defansı geçme becerisi nedeniyle Messi'den etkilendiğini söyledi. Ayrıca hem hucüm hem de defans yönünün kuvvetli olması nedeniyle Luca Modric'i örnek aldığını belirtti.

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Abdulkadir Ömür kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Abdulkadir Ömür evli mi? - Haberler
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