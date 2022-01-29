Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜM GÖZLER KURTULMUŞ'A ÇEVRİLDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu istifa kararının ardından tüm gözler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a çevrildi. Hatırlanacağı üzere Numan Kurtulmuş, kurucusu olduğu ve Genel Başkanlığı'nı yaptığı HAS Parti'de Abdulhamit Gül de yer alıyordu. O dönem Abdulhamit Gül, HAS Parti'den ayrılarak Kurtulmuş'la birlikte AK Parti'ye geçmişti.

SOYLU İLE YAŞANAN SÜRTÜŞMEDE ARAYA GİRMİŞTİ

AK Parti'nin 2 numaralı ismi olarak lanse edilen Kurtulmuş, istifa eden Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan krizde de bizzat devreye girerek "İki bakanımızın arasında böyle bir tartışma, sürtüşme varmış gibi anlayışın ortaya konması son derece yanlış" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ TARAFINDAN ELEŞTİRİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik başlatılan terör soruşturmasıyla ilgili Kurtulmuş "Belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı birtakım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz" şeklinde bir çıkışa imza atmıştı. Bu sözlere en sert tepki Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bakan Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözlerini destekleyen Bahçeli, isim vermeden Kurtulmuş'u hedef almış ve şu ifadelere yer vermişti: "Senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?"

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