Abdestsiz Kuran okunur mu? Abdestsiz sure okunur mu?

Abdestsiz Kuranı Kerim okunur mu? Abdestsiz sure okunur mu? Abdestsiz Kuranı Kerim meali okunur mu? Abdestsiz Kuranı Kerim dinlemek günah mıdır? Kuranı Kerime abdestsiz dokunmak caiz midir? Kuranı kerimi abdestsiz okumanın durumu nedir? Abdestten kasıt namaz abdest mi yoksa gusül abdesti midir? Hangi durumlarda abdestsiz kuran okunur mu hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Abdestsiz Kuran okunur mu? Kuranı Kerim içerisinde Allah'ın emirleri ve yasakları bulunan kullarına gönderilmiş kutsal bir kitap olduğu için okuma adaplarına da uyulması şarttır. Yüce yaratan tarafından insanlığa gönderilmiş bir kitabın önemi büyük olduğu için ona dokunurken, okurken ve dinlerken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Kuran okunduğunda alınacak sevaplardan faydalanabilmek için abdestli olmak, Kuranı Kerim okunduğunda dinlemek ve Kuranı Kerim okurken de hüzünlü bir şekilde okumak alimlerce önemli sayılmaktadır.

ABDESTSİZ KURAN OKUNUR MU?

Abdestsiz Kuranı Kerim okuma konusunda en mühim nokta kişinin gusül abdesti bulunup bulunmamasıdır. Gusül abdesti bulunmayan kişi Kuranı kerimi ezberden dahi okuması caiz görülmemiştir. Gusül abdesti bulunmayan kişinin Kuranı kerime dokunması okuması caiz değildir.

Kişinin gusül abdesti bulunuyor ise normal abdesti yok ise belli durumlarda Kuranı kerimi okuması mümkündür. Ezberden okuması da normal abdest hali olmadığında mümkündür. İki abdest ayrımı iyi yapılmalıdır. En güzel olanı kişinin abdest alarak Kuranı kerimi yüzünden okumasıdır.

Abdestsiz sure okunur mu?



Kişinin abdesti yoksa yine aynı şekilde dualar okuyabilir, salavat-ı şerifler çekebilir. Ezbere bildiğiniz bir sureyi abdestiniz olmadan boş vaktinizi değerlendirirken okuyabilirsiniz. İçerisinde Allah (c.c)'un ayetlerini bulunduran Kuran-ı Kerim okunduğu zaman evin içerisi manevi anlamda huzurla dolmaktadır.

Abdestsiz Kuranı Kerimi Dinlemek Günah mıdır?

Kuranı Kerim okunduğu esnada dinlemek farzdır. Kuranı kerim nerede okunursa okunsun hürmet ederek dinlemek sevaptır. Kuranı kerim okuyan birini abdestsiz olarak dinlemek te bir sakınca bulunmamaktadır. Kuranı kerim okunduğunda dinlemek için abdest almaya gerek olmayıp abdestli bir şekilde dinlemek ise sevap olarak daha faydalı olmaktadır. Kuranı kerimi dinlemenin okumaktan daha fazla sevap olduğu hakkında hadisler de bulunmaktadır. Kuranı kerimi abdestsiz dinlemek mümkündür.

Yatarken Kur'an okunur mu?



Yatarak Kur'an ve meal okumak caizdir. Yatarak Kuranı Kerim okumak veya dinlemek caizdir. Yatakta yatarken Kuranı Kerim okumak caizdir. Bu durumda yatmadan okumak mümkün olduğu gibi, yattıktan sonra da okumak câizdir.

Kur'an ı Kerim meali abdestsiz okunur mu?

Kur'an-ı Kerim'in orijinal yazısını (mushafı) ve mealini abdestli okumanız daha doğrudur. Ama meali, Kur'an-ı Kerim'in Arapça metniyle aynı kategoride olmadığı için öğrenmek niyetiyle -abdest alma imkânınız yoksa- okuyabilirsiniz.

Kuranı Kerim Hangi Durumlarda Abdestsiz Okunabilmektedir?

Kuranı kerimi öğrenmek veya öğretmek amacıyla içerisinde geçen ayetlerden örnek verilmek suretiyle veya öğretmek için kelimeleri telaffuz etmek suretiyle abdestsiz okumaya müsaade bulunmaktadır. Kuranı kerim bir şifa kaynağı olduğu için en güzel şekilde faydalanabilmek için abdest almak gerekmektedir.