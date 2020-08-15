ABD yönetimi Belarus konusunda AB ile birlikte çalışacak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belarus'taki son siyasi gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ve konuyla ilgili Avrupa Birliği'yle (AB) ortak çalıştıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belarus'taki son siyasi gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ve konuyla ilgili Avrupa Birliği'yle (AB) ortak çalıştıklarını açıkladı.

Pompeo, Polonya ziyaretinde gazetecilere Belarus'taki durumu değerlendirdi.

Belarus'ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimleri kazanmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Pompeo, "Belarus halkının bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşabilmesi için AB ile birlikte elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili dünkü açıklamasında Pompeo, Belarus'taki siyasi durum sebebiyle bu ülkedeki bazı üst düzey yetkililere yaptırım uygulayabileceklerini söylemişti.

Geçen hafta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı. Gösteriler, 6 gün boyunca sürmüştü.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA