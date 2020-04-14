ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
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ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1533 artarak 23 bin 649'a çıktı. İngiltere'de ise ölü sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye yükseldi.

14.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koranavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD ve Avrupa'da salgının en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alan İngiltere'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1533 artarak 23 bin 649'a çıktı. İngiltere'de ise ölü sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye yükseldi.

ABD'DE VAKA SAYISI 583 BİNE YAKLAŞTI

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 56 artışla 582 bin 634'e, can kaybı 1533 artarak 23 bin 649'a ulaştı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 172 bin 541 vakayla İspanya, 159 bin 516 ile İtalya ve 137 bin 877 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamındanfazla olması dikkati çekiyor.

SALGININ ETKİSİ EN ÇOK NEW YORK'TA HİSSEDİLİYOR

Eyaletlere bakıldığında salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 190 bin 288 olan vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 858 artışla 196 bin 146'ya çıktı.

New York'u 64 bin 584 vakayla komşusu New Jersey, 26 bin 867 vakayla Massachusetts takip ediyor. Can kaybı bakımından da New York 10 bin 58 ölümle ilk sıradaki yerini korurken bunu 2 bin 443 ölümle New Jersey ve 1602 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

ABD'de 2 milyon 964 bin 726 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 437 artışla 44 bin 308'e ulaştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 12 BİNİ AŞTI

İngiltere'de ise koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, can kaybı 11 bin 329'dan 12 bin 107'ye çıkarken, vaka sayısı 5 bin 352 artarak 93 bin 873 oldu. Son 24 saatte 11 bin 879 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı 382 bin 650'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 28 oldu.

ÖLÜMLER AÇIKLANANDAN YÜZDE 10 DAHA FAZLA

Bu arada Ulusal İstatistik Kurumunun (OSN) yayımladığı veriler, koronavirüs nedeniyle ölümlerin ilan edilenden yaklaşık yüzde 10 daha fazla olabileceğini gösterdi.

Bu verilere göre, 27 Mart-3 Nisan haftasında İngiltere ve Galler'de 4 bin 122 kişinin ölüm belgesine koronavirüs notu düşüldü. Ancak bu ölümlerden 3 bin 716'sı hastanelerde kayda geçerken, 217'si huzurevleri, 136'sı evler, 33'ü bakımevleri ve 20'si diğer yerlerde gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığının günlük olarak duyurduğu sayılarda sadece hastane verilerinin esas alınması, genel tabloyu göstermesi açısından hatalı bulunuyor.

KISMI KARANTİNA 5 MAYIS'A KADAR UZATILACAK

Bu arada Times gazetesi, perşembe süresi dolacak olan kısmi karantina uygulamasının 5 Mayıs'a kadar uzatılacağını yazdı. Hükümet, taburcu edilse de hala tam olarak iyileşmeyen Başbakan Boris Johnson olmadan bu kararı alacak.

ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti

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