ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı: Çin'in 22 tonluk roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek
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ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı: Çin'in 22 tonluk roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Çin'in yörüngeye fırlattığı "Long March 5B" isimli 22 tonluk roketin kontrolden çıktığı ve Dünya'ya düşeceği açıklanmıştı. Uzmanların New York, Madrid ve Pekin gibi kentlere düşmesinden ve çok sayıda insanın ölümüne neden olmasından endişe duydukları roket ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı da harekete geçirdi. Pentagon Sözcüsü Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahını takip ettiklerini söyledi.

Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi. Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

"DÜNYANIN HANGİ NOKTASINA DÜŞECEĞİ BİLİNMİYOR"

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

UZMANLAR: 3 KENT RİSK ALTINDA, ÇOK SAYIDA İNSAN ÖLEBİLİR

Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı. Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden ve çok sayıda insanın ölmesinden endişe ediliyor. Uzmanlar New York, Madrid ve Pekin gibi kentlerin ise risk altında olduğunun altını çiziyor.

2024'TEN SONRA UZAYDAKİ TEK İSTASYON OLACAK

Çin bu roketi yörüngede inşasına başladığı uzay istasyonu projesi kapsamında ateşlemişti. Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor.

Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görevi 2024'te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024'ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

"Tienhı" modülünün ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı: Çin'in 22 tonluk roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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