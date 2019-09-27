ABD Ulusal İstihbarat şefi: Trump'ı ihbar eden kişi doğru olanı yaptı
ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreciyle ilgili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na ifade veren Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire, Trump’ın ihbar eden kişinin "doğru olanı" yaptığını savundu
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire, Başkan Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade verdi.
Maguire'nin ifadesi öncesinde, İstihbarat Komitesi, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki bir telefon görüşmesine ilişkin elindeki ihbar mektubunu kamuoyuna açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle